Erkan Baş: Seçim sonucu ne olursa olsun hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın zaferine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Seçim sonucu ne olursa olsun hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek" dedi.

Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek. Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!"