Erkan Baş: Seçim sonucu ne olursa olsun hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek

Erkan Baş, seçim sonuçlarına ilişkin yorumda bulundu. Baş, "Seçim sonucu ne olursa olsun hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek" dedi.

Erkan Baş: Seçim sonucu ne olursa olsun hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın zaferine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Seçim sonucu ne olursa olsun hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek" dedi.

Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek. Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!" 

Etiketler
Erkan Baş
Seçimin ardından piyasalarda son durum Seçimin ardından piyasalarda son durum
Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar
Seçimlerin ardından iktidar ve muhalefeti nasıl bir gündem bekliyor? Seçimlerin ardından iktidar ve muhalefeti nasıl bir gündem bekliyor?
Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo... Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo...
ÇOK OKUNANLAR
Kulisler hareketlendi: İşte Erdoğan'ın kabinede görev vereceği yeni isimler İşte Erdoğan'ın kabinede görev vereceği yeni isimler
Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 81 ilde birinci ve ikinci turda aldıkları oy oranları Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 81 ilde birinci ve ikinci turda aldıkları oy oranları
Seçimin ikinci turunu gazeteler nasıl gördü? İşte 29 Mayıs gazete manşetleri Seçimin ikinci turunu gazeteler nasıl gördü?
Erdoğan'ın yüzde 90'dan fazla oy aldığı 4 ilçe Erdoğan'ın yüzde 90'dan fazla oy aldığı 4 ilçe
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en yüksek oy oranlarını hangi illerden aldı? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en yüksek oy oranlarını hangi illerden aldı?