Meclis'te süreç nasıl işleyecek?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28. Dönem Milletvekili Kesin Sonuçlarını ilan etmesini takip eden 3. gün Meclis Genel Kurulu toplanacak. İlk birleşimde milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak.

Meclis'te süreç nasıl işleyecek?

Seçim süreci geride kalırken gözler Meclis ve yeni kabinede. YSK'nın 28. Dönem Milletvekili Kesin Sonuçlarını ilan etmesini takip eden 3. gün Meclis Genel Kurulu toplanacak.

İlk birleşimde milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin törenini takip eden 10 günlük süreçte ise 28. Dönem Meclis Başkanı, yapılacak seçimle belirlenecek. Yeni kabinenin ise milletvekili yemin töreni öncesi belli olması bekleniyor.

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NTV'deki habere göre, YSK'nın kesin sonuçları önümüzdeki bir iki gün içinde açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu'nun ise 1 ya da 2 Haziran'da toplanması öngörülüyor.

Meclis Genel Kurulu'nun 28. Dönem ilk birleşimini iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. O isim de 1 Ocak 1948 doğumlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak.

Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla Genel Kurul'da ilk yemini de Bahçeli edecek. Bahçeli'nin ardından ise milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla ant içecek.

Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler, TBMM Başkanlığı seçimlerine çevrilecek. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler, Meclis Başkanlık Divanı'na başvuruda bulunacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5. gün ise Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Gizli oylamayla yapılacak seçim üç turdan oluşacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk iki turda gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluğu yani 301 oyu alan Meclis Başkanı seçilecek. Yeni seçilen Meclis Başkanı, 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek.

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