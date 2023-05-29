Kulisler hareketlendi: İşte Erdoğan'ın kabinede görev vereceği yeni isimler
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy ile kazandı. Erdoğan'ın kabinede görev vereceği isimler merak konusu oldu.
T24'de yer alan habere göre, Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi.
Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dışındaki tüm isimlerin milletvekili seçilmesi nedeniyle, Erdoğan’ın tamamen yeni yüzlerle yola devam etmesi bekleniyor.
14 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimde, Erdoğan’ın isteği üzerine Fahrettin Koca dışındaki tüm bakanlar milletvekili adayı oldu ve seçildi.
Yemin töreni yapılmaması nedeniyle bakanlar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kadar görevlerini sürdürdü. TBMM’de bu hafta yemin töreninin yapılması bekleniyor. Törenle birlikte bakanların görevi sona erecek ve Erdoğan, yeni kabineyi, seçim sonuçları kesinleştikten sonra açıklayacak.