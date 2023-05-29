Kulisler hareketlendi: İşte Erdoğan'ın kabinede görev vereceği yeni isimler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy ile kazandı. Erdoğan'ın kabinede görev vereceği isimler merak konusu oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Hulusi Akar Mehmet Şimşek Nureddin Nebati Fahrettin Koca
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Kulisler hareketlendi: İşte Erdoğan'ın kabinede görev vereceği yeni isimler - Resim: 1

T24'de yer alan habere göre, Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi. 

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Kulisler hareketlendi: İşte Erdoğan'ın kabinede görev vereceği yeni isimler - Resim: 2

Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dışındaki tüm isimlerin milletvekili seçilmesi nedeniyle, Erdoğan’ın tamamen yeni yüzlerle yola devam etmesi bekleniyor.

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Kulisler hareketlendi: İşte Erdoğan'ın kabinede görev vereceği yeni isimler - Resim: 3

14 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimde, Erdoğan’ın isteği üzerine Fahrettin Koca dışındaki tüm bakanlar milletvekili adayı oldu ve seçildi.

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Kulisler hareketlendi: İşte Erdoğan'ın kabinede görev vereceği yeni isimler - Resim: 4

Yemin töreni yapılmaması nedeniyle bakanlar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kadar görevlerini sürdürdü. TBMM’de bu hafta yemin töreninin yapılması bekleniyor. Törenle birlikte bakanların görevi sona erecek ve Erdoğan, yeni kabineyi, seçim sonuçları kesinleştikten sonra açıklayacak.

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