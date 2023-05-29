Oyuncu Ahsen Eroğlu: Bana gitme vakti göründü

Oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaparak "Bana gitme vakti göründü" dedi. Eroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Ahsen Eroğlu: Bana gitme vakti göründü

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde sandık görevlisi olarak çalışan oyuncu Ahsen Eroğlu, sonuçlar açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı.

"Bana gitme vakti göründü arkadaşlarım yakın zamanda" diyen 28 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sandık başında dürüstçe çalıştım, sağ sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil, ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım… Buna rağmen her şey karman çormandı. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar, her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum.

Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için bir çözüm yolları bulmaya gideceğim. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum. Neyse bu böyle uzar gider. İçinde sevgi ve dürüstlük olan herkese sarılıyorum… Efendim sevgiler…"

Oyuncu Ahsen Eroğlu: Bana gitme vakti göründü - Resim : 1

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