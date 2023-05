Yargıtay TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın tahliyesini keyfi olarak uzatıyor

14 Mayıs’ta yapılan milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay’dan aday gösterdiği Gezi tutuklusu Can Atalay milletvekili seçildi. Atalay’ın mazbatası avukatları tarafından teslim alınırken, Yargıtay’a tahliye başvurusunda bulunuldu. Ancak Atalay’ın mazbatası teslim alınmış olmasına rağmen halen tahliyesi gerçekleşmedi.

TİP PM üyesi ve avukat Özgür Urfa, konuya ilişkin Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamalarda, sürecin keyfi olarak uzatıldığını vurguladı. Urfa, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Geçen hafta Perşembe günü avukatları tarafından mazbatası alındıktan sonra sistemden başvuru yapıldı. Mazbata aslında Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na elden tekrar verildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’nda dosya. Şimdi onlar tebliğname, yani görüşünü yazıp Yargıtay’ın ilgili dairesine gönderecek onu bekliyoruz. Gönderdikten sonra 3 gün içinde karar vermesi gerekiyor ilgili Yargıtay dairesinin. Aslında keyfi olarak uzatıyorlar. Derhal aynı gün göndermesi gerekiyordu. 14 Mayıs’ta seçildiği günden itibaren milletvekili oluyor” ifadelerini kullandı.

"ŞU AN RESMİ OLARAK MİLLETVEKİLİ"

Urfa, Atalay’ın 14 Mayıs’ta seçildiği andan itibaren zaten derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, konunun Meclis yemini veya başka bir şeyle ilgili olmadığını ifade etti.

Konuya ilişkin geçmiş örneklerden de bahseden Urfa, şöyle devam etti:

“Mazbatası da verildi zaten milletvekili şu an resmi olarak. Mazbatasını aldığı andan itibaren başlamış oluyor. Meclis yemini ile de ilgisi yok. Mazbata verildiği tarih itibarıyla özlük hakları da başlamış oluyor. O gün itibaren derhal bırakmaları gerekiyor, başvuruya dahi gerek yok. Anayasa 83 gereği. Yargılama hakkında durma kararı verip tahliye etme zorunluluğu var. Daha önce de başka milletvekili örneklerinde de Anayasa Mahkemesi’nin kararları var.”

“5 GÜN OLDU İLGİLİ DAİREYE GÖNDERİLİP GÖNDERİLMEDİĞİ BİLE BELLİ DEĞİL”

Yargıtay Cumhuriyet Savcılılığı’nın “Dosyayı aldık inceleyeceğiz” şeklinde tutukluğu uzattığını söyleyen Urfa, tahliye kararının Anayasal bir zorunluluk olduğunu ise şöyle anlatarak sözlerini noktaladı:

Ama şu an işte “Dosyayı aldık inceleyeceğiz” şeklinde keyfi olarak tutukluluğu uzatıyorlar. Aynı gün derhal verilmesi gerekiyordu. Başvuruyu yaptığımızdan beri 5. Gün bugün daha daireye bile gönderilip gönderilmediği belli değil. Bir an önce daireye gönderilip, ilgili dairenin de derhal tahliye kararı vermesi gerekiyor. Burada bir takdir yetkisi de yok. Hukuken bir tartışma da yok. Bırakır mı bırakmaz mı diye. Tahliye kararı vermeleri Anayasa gereği zorunlu şu an.

BARIŞ ATAY'IN YERİNE HATAY'DAN ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası verilen avukat Can Atalay, TİP’in güçlü olduğu Hatay’da birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

TİP lideri Erkan Baş, Barış Atay’ın Hatay’dan feragat ederek yerini Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’a bıraktığını söylemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem