'Evet' Demek Kaç TL? Düğün Maliyetleri Cep Yakıyor... Kalem Kalem Hesaplandı

100 BİN TL'YE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Düğünlerdeki bir diğer büyük maliyet kalemi de fotoğrafçılar. Her ilçede farklılık gösteren fiyatlar, çekim yapılacak mekana göre artıyor. İstanbul Zeytinburnu’nda 35-40 bin TL talep edilirken, Etiler’de bu rakam 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Etiler'de görüştüğümüz fotoğrafçı Zeynep Sude, tüm fotoğrafları flash bellekle teslim ettiklerini ve bunun maliyetinin de 10 bin TL olduğunu söyledi.