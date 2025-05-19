'Evet' Demek Kaç TL? Düğün Maliyetleri Cep Yakıyor... Kalem Kalem Hesaplandı
Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte artan maliyetler, evlenecek çiftleri zor durumda bırakıyor. Düğün salonu kiralarından fotoğraf çekimlerine kadar birçok kalem cep yakarken, bazı valilikler tasarruf önlemleri almaya başladı. Sosyal medyada ise düşük bütçeli düğün trendi yayılıyor. Peki, 'evet' demenin maliyeti ne kadar? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Global
Havaların ısınması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte maliyetler çiftlerin en büyük endişesi haline geldi. Yılda ortalama 550 bin çiftin evlendiği Türkiye’de, düğün harcamaları bir milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Çiftler bir yandan tasarruf etmeye çalışırken, bir yandan da bu özel günü unutulmaz kılmak istiyor.
Bu kapsamda alınan yerel önlemlerden biri Afyonkarahisar Valiliği’nden geldi. Valilik, “Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. Dürü adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak. Düğün süresi, 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek” şeklinde karar aldı. Karar, birçok çift tarafından olumlu karşılandı.
5 SAATLİK DÜĞÜN 500 BİN TL
Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, düğün salonu fiyatları da çiftleri zorluyor. İstanbul’da 5 saatlik bir düğün organizasyonunun salon kirası ortalama 500 bin TL’ye ulaşıyor. Bu nedenle daha ekonomik çözümler arayan çiftler, mesire alanlarını tercih etmeye başladı.
Şile’de bir mesire alanı işletmecisi Mehmet Şanlısöz, yaz döneminde yalnızca üç hafta sonunun boş olduğunu belirtti. Burada düzenlenen 50 kişilik bir düğün, pasta ve içecek dahil olmak üzere 200 bin TL’den başlıyor. Fotoğraf ve video çekimi ise bu fiyata dahil değil.
100 BİN TL'YE FOTOĞRAF ÇEKİMİ
Düğünlerdeki bir diğer büyük maliyet kalemi de fotoğrafçılar. Her ilçede farklılık gösteren fiyatlar, çekim yapılacak mekana göre artıyor. İstanbul Zeytinburnu’nda 35-40 bin TL talep edilirken, Etiler’de bu rakam 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Etiler'de görüştüğümüz fotoğrafçı Zeynep Sude, tüm fotoğrafları flash bellekle teslim ettiklerini ve bunun maliyetinin de 10 bin TL olduğunu söyledi.
DÜŞÜK BÜTÇEYLE GELİN OLMA AKIMI
Yüksek maliyetlere karşı sosyal medyada "düşük bütçe ile gelin olma" akımı da dikkat çekiyor. Bu akıma katılan gelinler, takılarını bijuteriden alıyor, gelinlik yerine ise beyaz elbise ya da takım giymeyi tercih ediyor. Böylece bazı gelinler tüm düğün masrafını yalnızca 2 bin TL’ye kadar düşürebiliyor.
Bir diğer gelişme ise müzik yayınlarıyla ilgili. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, düğün salonlarından telif hakkı toplamaya başladı. Buna göre düğün başına 65 TL, yıllık olarak ise 6 bin 500 TL telif ücreti alınacak. Bu bedelin salon işletmecileri tarafından karşılanacağı belirtildi.