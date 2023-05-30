İddia: Sigaraya da büyük zam geliyor

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zam gerekçesiyle sigara satışlarının durdurulduğunu, yetkililerin 10 liraya kadar zam beklediğini söyledi.

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İddia: Sigaraya da büyük zam geliyor

Seçimlerin ardından gözler yükselen fiyatlarda. Alkol ve benzine yönelik zam kararlarının ardından bir diğer fiyat artışı beklentisi de sigaradaydı. 

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara satışı yapan firmaların bir haftadır bakkallara ve tekel bayilerine ürün satışında sınırlama getirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Sigara satışı neredeyse durduruldu. Bayiler bazı sigaraları adetli veriyor. Firma kendisini korumaya çalışıyor, deposunda malını tutmaya çalışıyor. Yetkililer maksimum 10 lira ile 7 lira arasında zam beklediklerini söylüyor."

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