Konut kiraları patladı, sorun yumağı büyüdü!

Yaşanan yoğun talep, enflasyon ve kur kriziyle birlikte konut fiyatları ve kiralamalarda yaşanan astronomik artış ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi.

Gözler emlak ve kira fiyatlarındaki sorunun çözülmesi için atılması beklenen adımlara çevrilirken Emlak uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Koçak, "Kira sorununun çözülmesi için öncelikle enflasyonun önlenmesi gerekiyor" dedi.

"YÜZDE 25 SINIRINA UYAN YOK"

Koçak, atılması gereken adımlar, çözümler ve kira artışındaki yüzde 25 sınırı hakkında şöyle konuştu:

"Kira sorununun çözülmesi için öncelikle enflasyonun önlenmesi gerekiyor. Bunun dışında yeni konutların yapılması, öncelikle orta ve alt gelir grubuna yönelik sosyal konutların yapılması gerekiyor, bununla ilgili adımlar atıldı ve projeler açıklandı, ancak daha fazla yapılması gerekiyor. Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi, piyasayı daha da olumsuz etkileyecek. Şu an yüzde 25 sınırı olsa da, bu çok fazla uygulanmıyor ve mülk sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarını ortaya çıkarıyor. Kiracıyı çıkaramayan mülk sahibi mülkünü satılığa çıkarıyor, kiracı yine mağdur oluyor."

"YABANCILAR FİYATLARIN ARTMASINA ETKİ EDİYOR"

Yabancıların kiraların artmasında etkili olduğunu aktaran Koçak, "Piyasada hala 'yabancılar daha yüksek kira öder' düşüncesi hakim. Özellikle bazı mülk sahiplerinin yabancıya kiralamamasından dolayı yabancıların kiralık ev bulma ihtimallerini azaltıyor. Bu yüzden de yüksek de olsa kira fiyatını kabul etmek zorunda kalabiliyorlar. Yabancılar dolar üzerinden hesap yaptıkları için kira artışı onları çok tedirgin etmiyor, ödeme güçleri oluyor. Tabii yabancının çok olması yine talebi artırdığı için fiyatların artmasına etki ediyor. Kaçak ve mülteciler de genelde bir evde kalabalık yaşadıkları için mülk sahibinin işine geliyor. Çünkü daha yüksek fiyat alabiliyor. Ayrıca 'Sorun yaşadığımda evden daha rahat çıkarırım' düşüncesi olduğu için de kaçak veya mültecilere evini kiralayan müşteriler oluyor. Ama bu durumla genelde orta ve alt segment evlerde/bölgelerde karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem