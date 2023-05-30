Altın fiyatlarına 'dolar' dopingi, gram altın yükseldi!

ABD'de borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşma sağlansa da bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını beslerken, altının ons fiyatı yeni güne düşüşle başladı. Ancak yurt içi piyasalarda artan dolar/TL kuru gram altın fiyatını destekledi.

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Altın fiyatlarına 'dolar' dopingi, gram altın yükseldi!

Küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

Yurt içi piyasalarda ise, seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, baskılanan dolarda yukarı yönlü seyir hızlandı. Dün 20 lira sınırını aşan dolar/TL kuru bu sabah 20,35'ün üzerini gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde bin 265 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla bin 256 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 80 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 420 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında bin 937 dolardan alıcı buluyor.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, Fed yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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