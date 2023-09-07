Bakan Şimşek'ten ‘acı reçete’ itirafı: Memur, emekli ve işçiye yüzde 5 zam dayatması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şimşek, OVP'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" dedi. Şimşek, açıklamasının devamında da uygulamayı planladıkları programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin tam olduğunu ifade etti.

ENFLASYON TAHMİNİ

Şimşek'in açıklamaları öncesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlenmişti. Aynı toplantıda enflasyon beklentisine ilişkin söz alan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ise, "Enflasyonda resmi olarak tahminimiz değişmedi. En son Para Politikası Kurulu metnimizde üst bantı yüzde 62 olarak belirlemiştik" ifadelerine yer verdi.

"GÖLGE IMF'NİN PROGRAMIDIR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ve ekonomide iki tür enflasyon kavramı olduğunu belirten Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Hedef enflasyon ve beklenti enflasyonu hükümetlerin programlarında yer alır. Bugüne kadar beklenti enflasyonu, TÜİK'in enflasyonuna paralel olarak gitmekteydi. Beklenti enflasyonu işçi, memur ve emeklinin alacağı 6 aylık zam oranına işaret etmekteydi. Ancak Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek, tehlikeli bir cümle kullandı. 'Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak' cümlesi. Bu cümle, gölge IMF'nin programıdır. Bu açıklamayla OVP'nin bütün maliyetini zaten ekonomik krizi yüklenmiş olan hane halkına yüklemektir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy

"NİYET MEKTUBUDUR"

'Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak' cümlesinin altına döşenmiş bir OVP programı olduğunu belirten Ulusoy, "Bir öngörüye dayalı program yok anlamı taşımaktadır. Sadece bir öncekilerin kopyası şeklinde, bir niyet mektubudur" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA YÜZDE 5 TEHLİKESİ

Öte yandan son 12 yıldır TCMB'nin açıkladığı hedef enflasyon yüzde 5 olarak açıklanırken, 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 62 seviyesinde oldu.

2023 yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda memur ve emekli zam oranının (toplu sözleşmede belirlenen zam oranı hariç) altı aylık enflasyon farkı yüzde 25 civarında olması öngörülürken, Şimşek'in açıklamaları sonrası bu oranın yüzde 5 olması bekleniyor.

Ayrıca OVP'de açıklanan enflasyon beklentileri ise şöyle:

2023: Yüzde 65

2024: Yüzde 33

2025: Yüzde 15.2

2026: Yüzde 8.5

Kaynak: Gerçek Gündem