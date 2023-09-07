Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan 'sıkılaşma' mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Hafize Gaye Erkan, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

"ENFLASYONDA RESMİ OLARAK TAHMİNİMİZ DEĞİŞMEDİ"

Erkan, "Kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz. Enflasyonda resmi olarak tahminimiz değişmedi. En son Para Politikası Kurulu metnimizde üst bant 62 olarak belirlemiştik" dedi.

SIKILAŞMA MESAJI

"TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine, enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz" diyen Erkan, "Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi, sadeleştirme sürecinde hedefimizin Türk lirasına güç kazandırmak olduğunun bir göstergesidir. Yani daha çok Türk lirasına geçişi sağlamaktır ve onun enflasyon beklentilerine daha uyumlu hale gelmesini sağlamak için atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem