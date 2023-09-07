Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşlarına zam açıklaması: Tarih verdi!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin tarih verdi. Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini söyledi.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM İÇİN TARİH VERDİ

Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşlarına zam açıklaması: Tarih verdi! - Resim : 1

"OVP'NİN 4 TEMEL AMACI VAR"

Orta Vadeli Program'ı (OVP) da değerlendiren Yılmaz, "OVP'nin gerçekçi olduğuna yönelik değerlendirmeler aldık" dedi.

OVP'de sapma olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz, mevcut verilerle en gerçekçi tahminleri yaptıklarına inandıklarını ifade etti.

OVP'nin 4 temel amacı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Birinci amaç depremin rehabilitesi ve riskleri azaltmak. Enflasyonda tek haneye düşerken bile büyüme ve istihdamın devam edecek" dedi.

"KAMU TASARRUFLARI ARTACAK"

Kamu tasarruflarının artacağını aktaran Yılmaz, bütçe açıklarının azalmasının, toplam tasarrufları artırdığını belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Emekli maaşı Emekli Emeklilik Cevdet Yılmaz
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