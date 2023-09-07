Denizli'de öğrenci ve işçi servis ücretlerine zam!

Denizli’de yapılan zamlarla birlikte yeni dönem öğrenci ve işçi servis ücretleri belli oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplantısı ardından okul taşıtları için yeni ücretler şöyle:

- 3 kilometreye kadar ücretlendirme aylık bin 100 TL,

- 3-6 kilometre bin 200 TL,

- 6-12 kilometre bin 350 TL,

- 12-30 kilometre ise bin 450 TL,

- 30 kilometre üzeri her kilometre için ilave 178 TL ve cumartesi günü eğitim gören öğrenciler için ek olarak günlük 180 TL olarak belirlendi.

DENİZLİ'DE İŞÇİ SERVİS FİYATLARINDA 'KOLTUK' FARKI

Aynı toplantıda alınan kararlarda işçi servislerinde 30 kilometreye kadar en düşük kriterde tavan fiyat 950 TL iken en yüksek kriterde en yüksek fiyat ise 2 bin 450 TL olarak belirlendi.

Yapılan toplantıda 30 kilometreye kadar zamlı işçi servisi fiyatları şöyle belirlendi:

- 17-21 kişilik servis 950 TL,

- 22-29 kişiye kadar servis bin 200 TL,

- 30-48 kişilik servisler ise, bin 550 TL olarak belirlendi.

30-50 kilometre arası kadar zamlı işçi servisi fiyatları ise şöyle:

- 17-21 kişilik servis bin 200 TL,

- 22-29 kişilik servis bin 550 TL,

- 30-48 kişilik servis ise 2 bin 50 TL olarak belirlendi.

50 - 75 kilometre arası işçi servisi fiyatları ise şöyle:

- 17-21 kişilik servis bin 400 TL,

- 22-29 kişilik servis bin 800 TL,

- 30-48 kişilik servis ise 2 bin 300 TL oldu.

75-100 kilometre arası çalışan işçi servislerinin zamlı tarifesi ise şöyle:

- 17-21 kilometre ücreti bin 650 TL,

- 22-29 kilometre arası 2 bin TL,

- 3-48 kişilik servis ise 2 bin 450 TL oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem