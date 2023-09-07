Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentiler güçlenirken, altın fiyatları baskılandı. Bu gelişmelerle gram altın yatay seyrini sürdürürken, altının ons fiyatı düşüş eğilimini 4. güne taşıdı.

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Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 44'e çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL kurundan destek bulan altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından bin 655 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,40 altında bin 652 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 720 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 980 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA ÜST ÜSTE DÜŞÜŞ

Düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bin 917 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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