Uzmanından OVP sonrası dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken değerlendirme: Kur artışına izin yok!
Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Orta Vadeli Programın (OVP) açıklanması sonrası dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Aktaş, "Doların hızlı artışına izin verilmeyeceği anlamını taşır" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'ye ilişkin doların yıl sonunda 30 lirayı aşacağını söylerken, 2023 için yıl sonu tahmininin de yüzde 65 olduğunu söyledi.
'FAİZ SEBEP, ENFLASYON SONUÇ' TEZİ TERSİNE DÖNDÜ
OVP'nin açıklanmasının ardından Erdoğan ise konuşmasında, "Sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz" diyerek yıllardır savunduğu 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezini tersine çevirdi.
"DOLARIN HIZLI ARTIŞINA İZİN VERİLMEYECEK"
Yaşanan gelişmeler sonrası OVP'de yer alan dolar/TL kuruna ilişkin 'Kur artışına izin yok' başlıklı bir yazı kaleme alan Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, "Doların hızlı artışına izin verilmeyeceği anlamını taşır" dedi.