Uzmanından OVP sonrası dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken değerlendirme: Kur artışına izin yok!

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'ye ilişkin doların yıl sonunda 30 lirayı aşacağını söylerken, 2023 için yıl sonu tahmininin de yüzde 65 olduğunu söyledi.