Dolar/TL'de enflasyon ve Fed etkisi! (7 Eylül 2023 Perşembe)

Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon baskısı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentiler sonrası dolar/TL kuru yükselişini sürdürdü.

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Dolar/TL'de enflasyon ve Fed etkisi! (7 Eylül 2023 Perşembe)

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktı.

Daha sonra 2023 ağustos itibarıyla yüzde 60'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu daha da yükseleceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

GÖZLER FED'DE

Bu gelişmelerin yanı sıra küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentiler güçlendi.

Dolar/TL'de enflasyon ve Fed etkisi! (7 Eylül 2023 Perşembe) - Resim : 1

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 44'e çıktı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,83 TL'den işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8190'dan tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE YATAY SEYİR

Dün yatay seyirle günü 104,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 104,9 seviyesinde bulunuyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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