Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye finansman desteğine ilişkin açıklama

Dünya Bankası, Türkiye'ye halihazırda yürürlükte olan 17 milyar dolarlık programa ek olarak, önümüzdeki üç yıl için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt ederek, ülkeye yönelik kredi portföyünü 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto López, "Ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlıyız" dedi.

"YENİ OPERASYONLAR SUNMAYI ÖNGÜRÜYORUZ"

López, "Devam eden 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz. TCMB'nin uyguladığı para politikasının sıkılaştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali açığı azaltma tedbirlerinin doğru yönde atılan adımlar olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

FİNANSMAN NEREDE KULLANILACAK?

Bloomberg’de Kerim Karakaya ve Onur Ant imzasıyla yer alan habere göre, Dünya Bankası'nın 18 milyar dolarlık finansmanının üçte ikisinin doğrudan yatırımlar ve garantilerle özel sektöre aktarılmasını, geri kalan kısmının ise hükümete doğrudan borç vermede kullanılmasını bekliyor.

Ayrıca yeni aktarılan fonların bir kısmının 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden inşasında kullanılması bekleniyor. Dünya Bankası ilk etapta deprem sonrası hasar maliyetinin 34 milyar dolar olarak ölçmüş, yeniden inşaat maliyetinin ise bu rakamın çok üstünde olabileceğine dikkat çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem