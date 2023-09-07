Bakan Şimşek'ten dolar kuru, KKM ve maaş zammı açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması sonrası dolar kuru, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve maaş zammına ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek, "Kur hedefimiz yok" derken, "KKM'den çıkış olacak, ücretler hedef enflasyona göre yapılacak" dedi.

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Bakan Şimşek'ten dolar kuru, KKM ve maaş zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dolar kuruna ilişkin konuşan Şimşek, "Kur hedefimiz yok; OVP'de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi.

KKM'DEN ÇIKIŞ

Şimşek, "Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış olacak" ifadelerini kullandı.

MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

"Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" diyen Şimşek, "Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek" dedi.

"ERDOĞAN'IN DESTEĞİ TAM"

Şimşek, "Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız. Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın" diye konuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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