Fed'in faiz kararı belirginleşti, gram altın yükselişe geçti!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Bu gelişmelerle gram altın yönünü yukarı doğru çevirdi.

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Fed'in faiz kararı belirginleşti, gram altın yükselişe geçti!

ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde bin 665 liradan işlem görüyor.

Fed'in faiz kararı belirginleşti, gram altın yükselişe geçti! - Resim : 1

Cuma günü, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında bin 655 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 735 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 40 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Öte yandan geçen hafta yüzde 1,1 azalışla haftayı 1.919 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1.927 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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