TÜİK işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 9,4 oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı yüzde 9,4 oldu. Resmi verilere göre oran yüzde 0,2 puan azaldı.

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TÜİK işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 9,4 oldu

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,4'e geriledi.

Buna göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Kaynak: AA

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