Piyasalarla ilgili dikkat çeken yorum: 'Komplo teorilerinden hoşlanmam, ama...'

10 Haber yazarı Barış Soydan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vurguladığı 'rasyonel zemine dönüş' mesajıyla tutarlı bulunan, ancak beklentiyi tam olarak karşılamayan Orta Vadeli Program ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesini köşesine taşıdı:

"OVP ve Fitch'in açıklayacağı Türkiye değerlendirmesini bekliyordu. OVP, ekonominin 'rasyonel zemine' dönüşünü teyit eden, buna yönelik ayrıntılı yol haritası sunan bir program olacaktı, denilene göre. Fitch ise Türkiye’nin not görünümünü iyileştirecek, hatta kim bilir, belki not artırımına gidecekti… Bu beklentiler borsayı 8.000’in üzerine taşıdı, sadece borsaya değil bütün piyasalara çıpa oldu."

OVP'nin beklentileri karşılamadığını, yapısal reformların kendisinin olduğunu, ancak adının bulunmadığını, ekonomi programına dair güveni artıracak 'mali kural' benzeri gibi bir taahhüte yer verilmediğini, kamunun kemer sıkmasını sağlayacak önlemlerden bahsedilmediğini dile getiren Soydan, şöyle devam etti:

'PİYASALARI BİR SÜRE DE BU BEKLENTİLER OYALAYACAK'

"OVP ve Fitch beklentileri geride kaldı, şimdi sırada yeni beklentiler var. Mehmet Şimşek 19 Eylül'de Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs’ın düzenleyeceği toplantıda konuşacak. Ardından bu sefer Standard & Poors’un açıklayacağı Türkiye değerlendirmesi var. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri’yle imzalanan 51 milyar dolarlık çerçeve anlaşması kapsamında (Bugüne kadar tek kuruş gelmedi) Türkiye’ye taze kaynak gireceği beklentisi de sürüyor. Piyasaları bir süre de bu beklentiler oyalayacak.

'KOMPLO TEORİLERİNDEN HOŞLANMAM, AMA...'

Komplo teorilerinden hoşlanmam ama bu tabloya bakınca gizli bir elin itinayla piyasaların önüne arka arkaya yeni beklentiler koyarak havanın olumsuza dönmesini engellemeye, iyimser havayı canlı tutmaya çalıştığını görüyorum. Buna 'beklenti mühendisliği' diyebiliriz."

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