Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı: 2 yıl sonra değişiklik!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Fitch'ten yapılan değerlendirmede, “TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar %35'e çıkaracağını ve 2024'te de bu seviyede kalacağını tahmin etsek de, para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik mevcut.” denildi.

KREDİ NOTU "B" OLARAK TEYİT EDİLDİ

Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit eden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, kredi notu görünümünün durağana revize edilmesi hakkında şunları paylaştı:

“Görünümün ‘durağan'a revize edilmesi, kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıtıyor.”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağını tahmin eden Fitch, faiz oranının 2024'te de bu seviyede kalacağını ifade etti. Fitch, raporda “Para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik mevcut” ifadelerini kullandı.

REZERVLER 115 MİLYAR ABD DOLARINA ULAŞACAK

Brüt uluslararası rezervlerde mayıs ayının ortasından bu yana gözle görülür bir toparlanma kaydedildiğini belirten Fitch, rezervlerin 2023 sonuna kadar 115 milyar ABD dolarına ulaşacağını belirtti. Fitch, rezervlerin 2024’te de “nispeten istikrarlı kalacağı” öngörüsünü paylaştı.

Türkiye'nin büyümesinin 2023 yılında yüzde 4,3'e ulaşacağını tahmin eden kuruluş, 2024'e bu oranın yüzde 3'e düşebileceğini kaydetti.

Fitch, enflasyon konusunda da “2023’te enflasyonun ortalama yüzde 51,9 ile yıl sonunda yüzde 65 olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Kısmen siyasi nedenlerden dolayı, enflasyonu düşürmeye yönelik politika düzenlemelerinin büyüklüğü, kalıcılığı ve başarısı konusunda hala belirsizlik var” denildi.