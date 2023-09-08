Mehmet Şimşek: 'Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ilgisini arttırması, ekonomik programımızın onayıdır'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır" açıklamasında bulundu.

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Mehmet Şimşek: 'Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ilgisini arttırması, ekonomik programımızın onayıdır'

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez'in Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'yi yaklaşık 35 milyar dolarlık bir mali paket sunacaklarını söylemişti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Dünya Bankası'na ilişkin bir açıklama yaptı.

"DÜNYA BANKASI'NIN İLGİYİ ARTTIRMASI EKONOMİK PROGRAMIMIZIN ONAYIDIR"

"Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır" diyen Şimşek, "Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz. Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor."

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Mehmet Şimşek Dünya Bankası
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