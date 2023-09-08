Erdoğan'ın ekonomi planı enkaz bıraktı, ihracat kritik eşiğin altına geriledi!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre endeks, ağustos ayında 49,1'e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi.

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Erdoğan'ın ekonomi planı enkaz bıraktı, ihracat kritik eşiğin altına geriledi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına göre, ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Erdoğan'ın ekonomi planı işe yaramazkan geriye Türkiye ekonomisinde rekor kıran enflasyon ve üretimde daralma kaldı.

İHRACAT ENDEKSİ KRİTİK EŞİĞİN ALTINA GERİLEDİ

Bu gelişmeler sonrası İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ağustos 2023 dönemi sonuçlarına göre, temmuz ayında 50,3 olan endeks, ağustosta 49,1’e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminde son yedi aydır ilk kez hafif bir bozulmaya işaret etti.

Erdoğan'ın ekonomi planı enkaz bıraktı, ihracat kritik eşiğin altına geriledi! - Resim : 1

5 ÜLKEYE İHRACATTA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Endeksin kapsamı içerisinde Türk imalat sanayi ürünlerinin en çok ihraç edildiği 6 ülkeden 5'i olan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya'da üretim ağustos ayında düşüş kaydetti.

Almanya'daki gerileme belirgin düzeyde ve Mayıs 2020'den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. Fransa ve İtalya'da da düşüşler hızlanırken, Birleşik Krallık ve İspanya'da ise büyümeden daralmaya geçildi.

"OLDUKÇA DÜŞÜK SEYREDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalatçıları için ihracat ortamının zayıflayabileceğine ilişkin olarak bir önceki ay dile getirdikleri endişelerin ağustosta gerçekleştiğinin görüldüğünü belirtti.

Harker, "Bu dönemde Avrupa yine zayıflığın ana kaynağı olurken, ABD çok sınırlı bir büyüme sağlayabildi. Bu nedenle, Birleşik Arap Emirlikleri ve kısmen de Rusya gibi istisnalar dışında, ana ihracat pazarlarından büyümeye gelen katkı oldukça düşük seyrediyor" açıklamasında bulundu.

İHRACATTA BOZULMAYI İŞARET ETTİ

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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