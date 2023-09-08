Bebek bezi fiyatlarındaki artış sürüyor: Aileler ambalajsız bezlere mecbur bırakıldı

Hemen her üründe olduğu gibi sürekli artan bebek bezi fiyatları ebeveynleri farklı yollar aramaya itiyor. Dar gelirli aileler, merdiven altı üretilen, hijyenik koşullarda saklanmayan naylon ve elyaf dolgulu bebek bezlerini tercih etmek zorunda kalıyor.

Diyarbakır'da kilo ile bebek bezi satan Ahmet, ürünlerin merdiven altı üretildiğini belirtti. Ahmet, "Bu bezleri burada merdiven altı üretiyorlar. Bizler de onlardan kiloyla alıyoruz. Bezlerin üretildiği yerlere bir defasında gitmiştim ve gerçekten koşullar hiç hijyenik değil. Biz aldıktan sonra taşırken de bir sürü insanın eli değiyor bezlere. Zaten ambalaj içinde olmadığı için taşıma süresinde yerlere de düşüyor bezler..." dedi.

Gazete Duvar'dan Evrim Deniz'in haberine göre; Diyarbakır'da kilo ile bebek bezi satan Ahmet, ürünlerin merdiven altı üretildiğini belirterek "Bu bezleri burada merdiven altı üretiyorlar. Bizler de onlardan kiloyla alıyoruz. Bezlerin üretildiği yerlere bir defasında gitmiştim ve gerçekten koşullar hiç hijyenik değil. Biz aldıktan sonra taşırken de bir sürü insanın eli değiyor bezlere. Zaten ambalaj içinde olmadığı için taşıma süresinde yerlere de düşüyor bezler..." diye konuştu

‘BEBEĞİMİN SAĞLIĞINA ZARARLI FAKAT BAŞKA ŞANSIM YOK’

İkiz bebeklerine kilo ile bez satın alan Şindar ise yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

"Benim 6 aylık iki bebeğim var. Ekonomik olarak kötü durumdayız. Marketlerden bebek bezi almam mümkün değil. 100 tane bebek bezine 200-300 lira veremem. Burada bir kilo bezi (250 adet) 70 TL’ye satın alıyorum. Sadece bu da değil, mama, emzik, biberon bunların hepsi çok pahalı. Bebeğimin sağlığına zararlı, biliyorum fakat başka seçeneğim yok.

‘TANIDIĞIM ANNELER KİLO İLE BEBEK BEZİ ALMAYA BAŞLADI’

Bu bezleri kullandığımdan beri bebeklerim pişik oluyor. Sürekli aldığım yeri değiştirdim fakat nafile, yapacak bir şey de yok, bunları kullanmak zorundayım. Defalarca belediyeye başvurduk bebekler için ama yardım alamadık. Bizler de ancak böyle idare ediyoruz. Tanıdığım bir sürü anne kilo ile bez almaya başladı. Hepsi aynı şeyi söylüyor, güçleri yetmiyor marketten marka bebek bezi almaya."

‘BİRÇOK ENFEKSİYONA NEDEN OLABİLİR’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak ise taklit bezlerin birçok soruna yol açabileceği uyarısını yaptı.

"Hijyenik koşullarda üretilmeyen, hangi malzemelerin kullanıldığı belli olmayan ve sonrasında denetimden geçmeyen bezlerin bebek sağlığı açısından bir tehlike olduğu açıkça ortada. Ne olduğu belli olmayan bu bezler, başta mantar enfeksiyonu olmak üzere birçok enfeksiyona neden olur" diyen Orak şöyle devam etti:

"Hiçbir ebeveyn bebeklerini bilerek bu tehlikeye atmaz. Bu bezleri kullanmak zorunda kalan ebeveynler de bu durumun mutlaka farkındadır. Hem bu bezlerin satılmasını engellemek lazım hem de ve asıl önemlisi bebek bezlerine kolay ulaşabilirlik sağlamak lazım. Dediğim gibi, bu krizin bedelini bebekler ve ebeveynleri ödememeli. En uygun şartlarda üretilmiş olan bebek bezleri ücretsiz dağıtılmalı.

Bu ekonomik krizde bebeklerin yaşayacağı her sorunun sorumlusu ebeveynler değil, onları ucuz bez almaya yönelten sosyal devlet anlayışının olmayışıdır. Sonuçta kimse bile bile bebeğini böyle bir riske atmaz."