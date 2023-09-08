TARİŞ, kurum üzüm fiyatını açıkladı

Türkiye'de Tarım Satış Kooperatifleri arasında İncir, Üzüm, Pamuk, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ) kuru üzüm fiyatını açıkladı.

Son Güncelleme:
TARİŞ, kurum üzüm fiyatını açıkladı

TARİŞ, 2023 sezonu kuru üzüm taban alım fiyatını açıkladı.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, bugün ortaklarına yayınladığı mesajda, 7 numara en düşük kaliteli kuru üzümün alım fiyatını 45 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

ÖDEMELER 11 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLIYOR

11 Eylül Pazartesi günü ödemelerin başlayacağını duyuran Türker, TARİŞ Üzüm Birliği’ne bağlı 13 kooperatifte alımların devam ettiğini belirtti.

REKOLTENİN BU YIL DAHA DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan yetkililer bu yıl kuru üzüm rekoltesinin geçen yıla oranla yüzde 35 oranında daha düşük olacağını tahmin ediyor. Kuru üzüm üretiminde gerçekleşen rekolte kaybı nedeniyle fiyatların artması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Melis Sezen'e bomba partner! Magazin dünyası bunu konuşacak Melis Sezen'e bomba partner! Magazin dünyası bunu konuşacak
Ahsen Eroğlu yeni dizisiyle geri dönüyor! Star TV'de yıl boyunca fırtına koparmıştı Ahsen Eroğlu yeni dizisiyle geri dönüyor! Star TV'de yıl boyunca fırtına koparmıştı
'Yasaklanma' iddiası sonrası Apple'ın hisseleri 2 günde çakıldı! Apple'ın hisseleri 2 günde çakıldı!
SPK'dan 3 halka arza onay SPK'dan 3 halka arza onay
Bakan Şimşek'ten ‘acı reçete’ itirafı: Memur, emekli ve işçiye yüzde 5 zam dayatması! Bakan Şimşek'ten ‘acı reçete’ itirafı: Memur, emekli ve işçiye yüzde 5 zam dayatması!
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan 'sıkılaşma' mesajı TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan 'sıkılaşma' mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı!
AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı! AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı!
İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde' İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde'
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat İstanbul'da büyük elektrik kesintisi
Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat!