TARİŞ, kurum üzüm fiyatını açıkladı

TARİŞ, 2023 sezonu kuru üzüm taban alım fiyatını açıkladı.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, bugün ortaklarına yayınladığı mesajda, 7 numara en düşük kaliteli kuru üzümün alım fiyatını 45 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

ÖDEMELER 11 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLIYOR

11 Eylül Pazartesi günü ödemelerin başlayacağını duyuran Türker, TARİŞ Üzüm Birliği’ne bağlı 13 kooperatifte alımların devam ettiğini belirtti.

REKOLTENİN BU YIL DAHA DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan yetkililer bu yıl kuru üzüm rekoltesinin geçen yıla oranla yüzde 35 oranında daha düşük olacağını tahmin ediyor. Kuru üzüm üretiminde gerçekleşen rekolte kaybı nedeniyle fiyatların artması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem