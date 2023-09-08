SPK'dan 3 halka arza onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,30 liradan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 22,66 liradan ilk halka arzını onayladı.

Son Güncelleme:
SPK'dan 3 halka arza onay

SPK haftalık bültenine göre, kurul ZİP Finansman AŞ'nin 100 milyon lira, Optima Faktoring AŞ'nin 150 milyon lira, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 200 milyon lira, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 337 milyon lira, Alternatif Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar 100 milyon lira, Garanti Finansal Kiralama AŞ'nin 6 milyar lira, Ak Faktoring AŞ'nin 215 milyon 400 bin lira, Turk Finansman AŞ'nin 700 milyon lira, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 1 milyar lira, Halk Finansal Kiralama AŞ ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar lira, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 11 milyar lira ve Türkiye İş Bankası AŞ'nin 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

58 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 58 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, Azimut Portföy Yönetimi AŞ'nin, Azimut Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek olan Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanması yönünde karar aldı.

Etiketler
Borsa SPK
Son Güncelleme:
Teşkilat dizisi başlıyor! Kadro yeniden oluştu. Yeni başrol resmen duyuruldu Teşkilat dizisi başlıyor! Kadro yeniden oluştu. Yeni başrol resmen duyuruldu
Bakan Şimşek'ten ‘acı reçete’ itirafı: Memur, emekli ve işçiye yüzde 5 zam dayatması! Bakan Şimşek'ten ‘acı reçete’ itirafı: Memur, emekli ve işçiye yüzde 5 zam dayatması!
Melis Sezen'e bomba partner! Magazin dünyası bunu konuşacak Melis Sezen'e bomba partner! Magazin dünyası bunu konuşacak
'Yasaklanma' iddiası sonrası Apple'ın hisseleri 2 günde çakıldı! Apple'ın hisseleri 2 günde çakıldı!
ÇOK OKUNANLAR
AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı! AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı!
Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı!
İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde' İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde'
Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat İstanbul'da büyük elektrik kesintisi