Hareket başladı, dolar/TL'de 9 yıl sonra en güçlü seri!

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizlik arttı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8750'den işlem görüyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde hemen üzerinde 26,8448'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ SON 9 YILIN EN YÜKSEK YÜKSELİŞ SERİSİNİ YAKALADI

Öte yandan yoğun makroekonomik veri gündeminin olduğu haftaya yüzde 0,4 azalışla 104,7 seviyesinden başlayan dolar endeksi ise, geçen hafta yüzde 0,8 artışla yükseliş eğilimini üst üste 8 haftaya taşıyarak 2014'ten bu yana en güçlü yükseliş serisini yakaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem