Talep patlaması yaşanmıştı: Merkez Bankası dolar kuru için harekete geçti!
Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesiyle TL'nin daha da değer kaybedeceği piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, Ekonomist Uğur Gürses ve Ekonomist İris Cibre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolar/TL kuruna müdahalesine dikkat çekti.
Seçim sonrası yeni ekonomi ekibinin "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilerin çok üzerinde bir artışla politika faizini yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çekti.
Merkez Bankası faiz artırımlarının ardından "gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde" güçlendirileceğinin altını çizdi ve faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek kararlarına da devam edeceği vurgusunu da yaptı.
Bu gelişmelerle geçen hafta, Merkez Bankası'nın politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sert düşen dolar/TL, tekrardan yükselişe geçti.
DOLAR/TL'DE TEPKİ ALIMLARI GELDİ
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 25,27 TL ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test eden dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarının da etkisiyle yeni haftaya 26,56 TL'den başladı.