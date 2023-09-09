Hatay'da depremin 215. gününde enkazdan ceset çıktı!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden tam 7 ay geçti. Buna karşın depremin en büyük zarar verdiği Hatay'da sorunlar ilk günkü kadar taze ve çözüme ulaşmamış halde.

Kentte deprem sonrası binlerce yurttaş yaşamını yitirirken, halen yüzlerce insanın kayıp olduğu belirtiliyor.

215. GÜNDE ENKAZDAN CESET ÇIKTI

Son olarak deprem felaketinin yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesi Atatürk Caddesi’nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde işhanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu enkazda ceset bulundu.

CİNSİYETİ VE KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

215. günde enkaz altından çıkarılan cesedin cinsiyeti ve kimliği belirlenemedi. Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

Kaynak: Gerçek Gündem