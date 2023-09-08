Malatya'da 6 Şubat depreminden bu yana akıbeti bilinmiyor: Gözü yaşlı anneden yardım çağrısı!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde Malatya'da sokakta olan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Uğur Gezer'in annesi Hava Özgür, çocuğunun bulunması için yardım bekliyor.

Çöşnük Mahallesi'nde çadırda yaşayan gözü yaşlı anne, 6 Şubat’ta yaşanan ilk depremden sonra dışarıda olan çocuğuna bir daha ulaşamadığını söyleyerek, kayıp başvurusu yaptıkları oğlundan 7 aydır hiçbir haber alamadığını söyledi.

"HALEN BİR HABER YOK"

Kızıyla birlikte çadırda yaşadıklarını ve zorlandıklarını söyleyen anne Hava Özgür, yetkililerden yardım isteyerek, "Çocuğum deprem sırasında Halep caddesindeymiş. O gün bugündür haber alamıyoruz. Gerekli yerlere başvuruda bulunduk, ancak halen bir haber yok" dedi.

"BAŞKA KİMSEMİZ YOK"

"Gören duyan varsa bizlere bilgi vermesini istiyoruz" diyen anne Özgür, "Devlet büyüklerimden yardım bekliyoruz. Anne kız çok zorlanıyoruz başka kimsemiz yok. Oğlumun dirisi yada ölüsü bir şekilde bana bir cevap versinler" diye konuştu.

"7 AYDIR BİR DÖNÜŞ OLMADI"

Kayıp Uğur Gezer’in fotoğrafının basılı olduğu ilanlar da şehirde her yere asılırken, Hava Özgür, çocuğunu depremden sonra görenlerin olduğunu ancak buna rağmen 7 aydır bir dönüş olmadığını ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem