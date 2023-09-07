Geline kilolarca altın, damada ise 2 milyon TL takıldı

İlçenin önde gelen aşiretlerinden biri olan Diri aşiretinin ileri gelenlerinden Bahrem Geçirgen’in oğlu Yüksel Geçirgen ile Sima Bellier çifti, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Yüzün üzerinde küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne İran, Irak ve farklı ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden de aşiret liderleri, kanaat önderleri ve davetli katıldı. Renkli görüntülere sahne olan düğünde damada 2 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

İki gün boyunca düğünleri olduklarını belirten gelin Sima Bellier, “Çok güzel gidiyor düğünümüz. Dün kız tarafı, bugünde ise erkek tarafı oldu. Çok mutluyum. Allah herkese nasip eylesin bu duyguları. Düğünümüze Irak, İran ve her yerden katılanlar oldu. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten damat Yüksel Geçirgen ise “İki gündür güzel bir şekilde düğünümüz oldu. Türkiye’nin yanı sıra Irak ve İran’dan katılanlar oldu. Çok yoğun ve kalabalık geçiyor. Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Düğünün sağdıçlığını yapan Perviz Geçirgen de “Düğünümüz baya kalabalık geçiyor. Hemen her yerde misafirlerimiz geldi. Bizde kültürümüze uygun bir şekilde köyümüzde düğünümüzü yaptık. Allah tüm gençlere bugünleri nasip eylesin. Bizim düğünümüze iştirak edip gelen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.