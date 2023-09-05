İşten çıkarılan maden işçileri açlık grevinde

Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyeleri, iddiaya göre işten çıkarılan 250 maden işçisinin tekrar işe alınması için eylem yaptı.

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Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madenciliğin Eskişehir’deki kömür madenlerinde çalışan 250 işçi, iddiaya göre 2022 yılının aralık ayında işten çıkartıldı. Ödenecek kıdem tazminatının eksik olduğunu öne süren işçiler, dokuz gün önce çalıştıkları maden ocağında eylem yapma kararı aldı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyeleri, Yıldızlar SSS Holding’in Çankaya’daki binası önünde eylem yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Sekreteri Selim Arslan, yaptığı açıklamada Doruk Madencilik yöneticilerinin kendilerine ‘Sizi daha sonra tekrar işe alacağız’ sözünü tutmadıklarını söyleyerek, “Çıkardığı tarihten üç ay sonra tekrar işe alımın yapılacağı söylenmesine rağmen bu dokuz aydır gerçekleşmedi. Dokuz aydır çalışan arkadaşların maaşlarından da kesinti oluyor. Temmuz ayında çalışan 190 kişi kendilerine tebliğ edilmeden kayıtları yer altından yer üstüne çıkartıldı. Bu bardağı taşıran son damla oldu” diye konuştu.

Sendika olarak holding yöneticileriyle görüşmeye gittiklerini ama bir sonuç alamadıklarını söyleyen Arslan, “Bunun yasaya uyumsuz olduğunu söylememize rağmen düzeltmeye gitmediler. Biz de arkadaşlarla beraber pazartesi gününden itibaren oturma eylemine başladık. Oturma eyleminde vardiyası gelen arkadaşlar yer altına indi ve işlerini yaptı. Vardiya bittikten sonra ise yer üstünde devam ettiler eyleme. Böylece yer altındaki işleri aksatmadan işlerimize devam ettik. Şu an aileler perişan halde” ifadelerini kullandı.

Arslan, oturma eyleminin 4’üncü gününden itibaren maden işçilerinin kendilerini yer altına kapatarak açlık grevine başladıklarını belirterek, “Şu an da yer altında arkadaşlar aç ve susuz eyleme devam ediyorlar. Rahatsızlanan arkadaşlarımızı hastanelere sevk ettik. Şu an durumları iyi” dedi.

Kaynak: İHA

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Maden
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