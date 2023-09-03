Çok sayıda şehirden görüldü: Gökyüzünde parlak ışık kameralara yansıdı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı şehirlerde gökyüzünde görülen parlak ışık, kimi vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Erzurum ve Tunceli’nin aralarında olduğu bazı şehirlerde akşam saatlerinde gökyüzünde parlak ışık görüldü.

Kimi vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilen ayrıca araç kamerasına da yansıyan ışıkla ilgili videolar, sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki parlak ışığın gök taşı olabileceği yorumları yapıldı.

AFAD Bingöl İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kiğı ile Yayladere ilçelerinden konuya ilişkin ihbar geldiği belirtildi.

Açıklamada, "AFAD İl Müdürlüğümüze Kiğı ve Yayladere ilçelerinde gök taşının parlaması anında patlamaya yakın seslerin duyulması ve bazı evlerin camlarında titremeye sebep olduğu ihbarı üzerine yaptığımız araştırmalar sonucu bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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