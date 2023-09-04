İki grup cadde ortasında birbirine girdi: Sandalyeler havada uçuştu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Cadde 54 AVM önünde iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, cadde adeta boks ringine döndü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Son Güncelleme:

Kavga, gece saatlerinde Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Cadde 54 AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan olayda sandalye ve yumruklar havada uçuştu. Ortalığın adeta boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, iki gurubun birbirine girdiği anlar yer aldı. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anların kaydedildiği görüntülerde, bölgedeki bazı vatandaşların kaçıştığı anlarda dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Çok sayıda şehirden görüldü: Gökyüzünde parlak ışık kameralara yansıdı Gökyüzünde parlak ışık kameralara yansıdı
Karabük'te otobüsün önüne atladı, faciadan dönüldü! Otobüsün önüne atladı, faciadan dönüldü!
Adana'da sokak ortasında çifte silahlı infaz! Sokak ortasında çifte silahlı infaz!
Esra Erol'a çıktı, eşi tarafından öldürüldü! Esra Erol'a çıktı, eşi tarafından öldürüldü!
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 7 bin 364 eser ele geçirildi İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 7 bin 364 eser ele geçirildi
Çorum'da yürekleri ısıtan görüntü! Çorum'da yürekleri ısıtan görüntü!
Artvin’de heyelan anı kamerada Artvin’de heyelan anı kamerada
55 yıllık karısını vurup, başında ölmesini beklemiş 55 yıllık karısını vurup, başında ölmesini beklemiş
Hatay'da ağır hasarlı bina çöktü! Hatay'da ağır hasarlı bina çöktü!
Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı
Antalya'da madeni para için suya daldı, bulduğu karşında şoke oldu! Suya daldı, bulduğu karşında şoke oldu!
Pes dedirten görüntü: 15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı! 15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: Yılın son çeyreğinde şansı dönecek 5 burç açıklandı Yılın son çeyreğinde şansı dönecek 5 burç açıklandı
Meteoroloji'den 68 kent için sağanak uyarısı! 10 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den 68 kent için sağanak uyarısı!
Yeni senaryo: 'Gerçekse, Erdoğan'ın vazgeçtiğini söyleyebiliriz' 'Gerçekse, Erdoğan'ın vazgeçtiğini söyleyebiliriz'
Filenin Sultanları dünya basınında: 'Türkiye tribünleri ateşe verdi', Guidetti için 'büyü' yorumu Filenin Sultanları dünya basınında: 'Türkiye tribünleri ateşe verdi'
İddia: Eski bir cumhurbaşkanı, parti lideri olabilir; Abdullah Gül'ün ardından yeni isim gündemde İddialar sürüyor: Abdullah Gül'ün ardından yeni isim gündemde