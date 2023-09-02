Karabük'te otobüsün önüne atladı, faciadan dönüldü!

Karabük'te Serkan M. isimli şahıs Karabük istikametine seyir halinde olan Safranbolu Belediyesi Halk Otobüsünün önüne atladı. Olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Karabük Yeşil Mahalle'de Serkan M. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kollarını açarak Karabük istikametine seyir halinde olan Safranbolu Belediyesi Halk Otobüsünün önüne atladı.

Otobüs şoförünün, şahsın geldiğini görünce frene basması faciayı önledi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Üç kişinin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs bir süre sonra gözden kayboldu.

Karabük'te otobüsün önüne atladı, faciadan dönüldü! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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