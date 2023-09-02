Karabük'te otobüsün önüne atladı, faciadan dönüldü!

Karabük Yeşil Mahalle'de Serkan M. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kollarını açarak Karabük istikametine seyir halinde olan Safranbolu Belediyesi Halk Otobüsünün önüne atladı.

Otobüs şoförünün, şahsın geldiğini görünce frene basması faciayı önledi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Üç kişinin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Gerçek Gündem