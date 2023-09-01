Esra Erol'a çıktı, eşi tarafından öldürüldü!

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi'nde dün saat 16.00 sıralarında aracıyla Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden Hakkı Koca (55), aralarında problem olduğu belirtilen eşi Leyla Koca (45) ile otomobilde ilerlerken tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası araçtan inen Leyla Koca hızla koşmaya başladı. Hakkı Koca da bıçakla araçtan inerek yol kenarında yakaladığı eşini 3 yerinden bıçakladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı. Eşi Leyla Koca ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ESRA EROL'UN PROGRAMINA KATILMIŞLAR

Öte yandan iftin Esra Erol'un sunduğu TV programına da katıldıkları ortaya çıktı.

"Kocamdan kaçtım Mustafa'ya sığındım, sonra da Mustafa'ya aşık oldum" diyen Leyla Koca, orada da problemler yaşayınca evine geri döndü.

Canlı yayında yüzleşen Hakkı Koca, "Eşim mahallede herkesten borç alıp Mustafa isimli şahsa kaçtı. Çocuklarımı bıraktı. Eşim yalan konuşuyor. Onun yüzünden de 50 bin lira kredi çektim" demişti.

Leyla Koca da, "Eşim Mustafa ile konuştuğumu biliyordu. İşyerimi kapatmam lazımdı. Kızımın herşeyden haberi vardı. Ben eşimden ayrılmak istiyorum. Saplantılı, benden o ayrılmak istemiyordu. Benim peşimden geliyor. Çocuklarım için onu aradım. Beni hiç mutlu etmedi. Adamlık yapmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem