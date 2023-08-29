İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 7 bin 364 eser ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, Selçuklu dönemine ait toplam 7 bin 364 eser ele geçirildi.

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İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, Selçuklu dönemine ait 2 bin 369 adet pişmiş topraktan yapılmış küp, gözyaşı şişesi kap, bin 234 adet taştan yapılmış sütün başı dibek, heykel, kolye, ok ucu ve pişmiş topraktan oluşan toplam 7 bin 364 eser ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan tarihi eserlerle ilgili 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Çeşitli uygarlıklara ait kültürel varlık ve eserlerin ikinci kişilere satışı ya da yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı bilgisini alan polis, belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şişli ve Kağıthane’de 2 adrese yönelik yapılan operasyonlarda Ş.P., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Ş.P.’nin evinde ve depo olarak kiraladığı yerde bulundurduğu tarih eserleri Anadolu’nun farklı yerlerinden topladığı öğrenildi.

Gözaltına alınan ve Ş.P.’ye ait adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira değerinde 2 bin 369 adet pişmiş topraktan yapılmış küp, gözyaşı şişesi kap, bin 234 adet yaştan yapılmış sütun başı dibek, heykel, kolye, ok ucu, 2 bin 974 adet cam maddeli gözyaşı şişesi, kolye, kap, kaçak, 255 adet metal ok ucu, mızrak ucu, mühür, lenger, yüzük, bileklik, balta, çapa, heykel, 13 adet farklı dönemlere ait seramik parçası, 110 adet etnografik kahve öğütücüleri ve soğudanlık, 20 adet ahşap sandık, 23 adet ahşap tekstil baskısı, 10 adet tablo, 302 adet ahşap döven dibek olmak üzere toplam 7 bin 364 adet eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler arasında cam objelerin milattan önce 3000’li yıllar ile milattan sonra 500’lü yıllara ait olduğu öğrenildi. Çalışmalar çerçevesinde ele geçirilen bazı tarihi eserlerin ise Selçuklu dönemine ait kolyeler olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan tarihi eser kaçakçısı Ş.P. hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlemler başlatıldı. Öte yandan, ele geçirilen eserler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

Kaynak: İHA

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