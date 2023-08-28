55 yıllık karısını vurup, başında ölmesini beklemiş

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk sahibi 55 yıllık evli Abdullah (76) ve Naile Sarı (74) çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı, eşini tabancayla sırtından vurdu. Naile Sarı yere yığılırken, eşi evden ayrıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Naile Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naile Sarı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Abdullah Sarı da polise giderek teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Naile Sarı’nın cenazesi, defnedilmek üzere oğlu İbrahim Sarı (48) tarafından alındı.

İbrahim Sarı, babasının sabah kendisini arayıp ‘Anneni vurdum’ dediğini söyledi. Şiddetin uzun yıllardır sürdüğünü anlatan Sarı, “Ben Feke’de barajda çalışıyorum. Sabah Kozan’dan Feke’ye giderken 06.45’de babam aradı ve ‘Anneni vurdum’ deyip telefonu kapattı. Bunun üzerine ben hemen eve geldim ve komşulara sorduğumda saat 05.30 gibi silah sesi geldiğini söylediler. Bu demek oluyor ki babam, 1 saat hiçbir şey yapmadan annemin ölmesini beklemiş. Hiç kimseye de haber vermeden kapıyı kilitleyip gitmiş. Ben sağlık ekiplerini arayıp eve yönlendirdim. Babamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Naile Sarı'nın cenazesi merkez Sarıçam ilçesinde defnedilecek.

Kaynak: İHA