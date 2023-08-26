Antalya'da madeni para için suya daldı, bulduğu karşında şoke oldu!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden geçen Düden Çayı'na madeni para için dalan Erhan Uludağ (36), bulduğu karşında şoke oldu. Uludağ'ın ihbarının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarındaki köprünün altından geçen Düden Çayı'nda yaşandı.
Denizden dalarak çıkardığı metal eşyaları geri dönüşüme satarak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, vatandaşların dilek tutmak için madeni para attığı çaya dalış yaptı.
NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Yaklaşık 50 liraya yakın madeni para ve metal eşya bulan Uludağ, dalış esnasında suyun dibinde pompalı tüfek gördü. Neye uğradığını şaşıran Uludağ, eldivenle tuttuğu pompalı tüfeği kıyıya çıkardı. Uludağ, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, tüfek üzerinde inceleme gerçekleştirdi.
MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Tüfek, ekipler tarafından muhafaza altına alınırken Uludağ ise ifade vermesi için polis merkezine davet edildi.
Kaynak: Gerçek Gündem