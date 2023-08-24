Antalya'da akreplere kendini sokturdu, 'sır' olduğunu iddia etti!

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Cemil Özcan'ın yaptığını görenlerin ağzı açık kaldı. Zehirli olduğu ileri sürülen akrepleri üzerinde taşıyan Özcan, bununla da yetinmeyip iki akrebi ağzına alıp kendini sokturdu.

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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Yumaklar Mevkiinde ormanda kesim işiyle uğraşan Cemil Özcan, dağlarda bulduğu akreplere kendini sokturup, kendini tedavi ettiğini iddia etti.

Nasıl tedavi ettiğini sır olduğunu ileri süren Özcan, "Bunun sırrını vermem ama hayvan sevgim çok fazladır" dedi.

"BUNUN SIRRINI VERMİYORUM"

Doğadaki yırtıcı ve zehirli hayvanlarla anlaşabildiğini ileri süren Cemil Özcan, "Yırtıcı ve zehirli hayvanlar, bazı insanlardan daha iyi. Hayvanlarla her türlü anlaşıyorum. Hayvanlarla konuşmanın sevmenin ilmi vardır. İlmini bilmedikten sonra ancak öldürmeyi bilirsin. Mesela yılan geliyor. 'Git' dersin, gitmezse 'gel bakalım' diyorum. Bununda bir sistemi var. Yılanın dört zehirli dişi vardır. Bunları sök bu şekilde doğada dolaşır zarar veremez. Mesela beni iki defa akrep soktu fakat tedavisini kendim yaptım. Bunu ilmi de bende sır. İsterseniz 10 tane akrebi getirin. Hepsi de soksun tedavisini yapıp işime devam ederim. Her şeyin bir sırrı vardır. Amerika nasıl kolanın sırrını vermiyorsa ben de bunun sırrını vermiyorum" dedi.

Antalya'da akreplere kendini sokturdu, 'sır' olduğunu iddia etti! - Resim : 1

"VAHŞİ BİR İNSAN DİYORLAR"

"Hayvan sevgim çok fazladır" diyen Özcan, "Ben her gün ormanda çalışan biriyim. Sarı, siyah akrep fark etmez en az 10 akrebi bulur çıkartırım. Ben kendimi soktururum kendimi tedavi ederim. İsterseniz profesörleri getirin. Onlar açıklasın bunun sırrını. Kendimi akrebe sokturduğumu görenler kaçıyor. ‘Vahşi bir insansın’ diyorlar. Hayvanlara alışmayan bir insan tabi ki de uzak durabilir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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