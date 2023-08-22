Edirne'de ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı!

Edirne'de ev sahibi F.B. ile kiracı Şükran Sügerli ve eşi Emrah Sügerli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın tüfekli, satırlı, baltalı kavgaya dönüşmesi sonrası kan aktı.

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Edirne'de ev sahibi F.B. ile kiracı Şükran Sügerli ve eşi Emrah Sügerli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın tüfekli, satırlı, baltalı kavgaya dönüşmesi sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KİRACI VE OĞLU YARALANDI

Olayda kesici aletle yaralanan kiracı Emrah Sügerli ile 16 yaşındaki oğlu Poyraz Sügerli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı.

Edirne'de ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı! - Resim : 1

EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemede, kavgada kullanılan tüfeğe, satıra, baltaya el konuldu. Ev sahibi F.B. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"KİRA KONTRATIM DOLMADAN EVDEN ÇIKARMAK İSTEDİ"

Daha 4 ay kira süresinin olmasına rağmen evden çıkarılmak istediğini savunan kiracı Şükran Sügerli, evden çıkmak istemediğini söylediğinde 4 kişinin kendisine saldırdığını iddia ederek, "Bana hakaret edip üstüme başıma saldırdılar. 4 kişi birden üstüme saldırınca hiçbir şey yapamadım. Daha 4 ayım olmasına rağmen evden çıkartmak istiyorlar. Evi sattığı adama bizim daha 4 ay kontratımızın kaldığını söylememiş. Evde tek başımaydım ve tartışma çıkınca kapıya taşla ve sopalarla saldırdılar. Ben 4 ay sonra çıkacağım diyorum ama anlamıyorlar. Daha sonra eşim ve çocuğum da gelince kavga çıktı. Onlar satır ve sopalarla benim eşimin kolunu kestiler. Silahla da saldırdılar. Eşim hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Edirne Ev sahibi Kiracı
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