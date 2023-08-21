Tokat'ta zengin oldu sanıldı, itibar görmeye başladı: Duygusu çok güzeldi!

Tokat merkeze bağlı Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, bulduğu taşın meteor olduğunun düşünülmesi çevresi tarafından milyoner gibi karşılanmasına neden oldu. Taşın sıradan bir taş olduğunun anlaşılmasıyla Say'ın gördüğü ilgi bir anda kayboldu.

Son Güncelleme:
><

Tokat merkeze bağlı Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl tarlasında bir taş buldu.

Taşın şekli ve rengi ilgisini çeken Say, taşın meteor olabileceğini düşündü. Taşı evine getiren Say, geçtiğimiz aylarda taştan kopardığı bir parçayı analiz yapılması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderdi.

POPÜLER OLDU

Yaşananlar Say’ın bir anda çevresinde popüler olmasına neden oldu. Say, herkes tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı, ziyaretçileri çoğaldı. Zengin olmadan zenginmiş gibi itibar görmeye başlayan Ergin Say, bir tekstil firmasından reklam filmi teklifi bile aldı.

Tokat'ta zengin oldu sanıldı, itibar görmeye başladı: Duygusu çok güzeldi! - Resim : 1

DEĞERSİZ ÇIKTI

Ergin Say ve çevresindekiler analiz sonucunun gelmesiyle hüsrana uğradı. Üniversiteden gelen sonuca göre taşın değersiz, normal bir taş olduğu anlaşıldı.

"ZENGİN OLMA DUYGUSU ÇOK GÜZELDİ AMA ZENGİN OLAMADIK"

Taşı tarlada bulduğunu belirten Ergin Say, "Bu taşa tahlil yaptırmıştık, sonucu da geldi. Gelen raporda meteor taşı olmadığı belirtiliyor. Taş 61 kilo, yüzeyi oldukça sert bir yapıda, vurduğumuzda kıvılcım çıkıyor. Şu anda bile bu taşın ne olduğunu anlayamadım, herkes bana milyoner gözüyle bakıyor. Aslında para insanı değiştirmiyor, insanlar seni değiştirmeye çalışıyor. Benden araba, ev, düğün gibi işler için para isteyen çok oldu, herkes halen taşın para edeceğini düşünüyor ama öyle olmadı. Beni arayıp taşı almak isteyenler de oldu, ünlü bir giyim firması 3 milyon lira para verdi. Tahlil sonucu çıkmadan taşı alacaklardı, sonuç ne çıkarsa çıksın ellerinde olana razı olacaklardı. Ben taşı vermedim, benzetme yapacaksak kumar oynadım ama kaybettim" dedi.

"ODUN ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Say, ormandan odun çekmeye devam edeceğini belirterek, "Bu taş meteor çıksaydı daha yüksek miktarda para edecekti. Rapor yeni geldi, kimseye söyleme fırsatım olmadı. İnsanlar benden beklenti içerisindeler ancak öyle bir şey de olmadı. Bunun meteor olmadığı öğrenildiğinde insanlar kesinlikle değişecektir. Zengin olma duygusu da çok güzeldi ama zengin olamadık. Yeniden tahlile göndermeyi düşünüyorum, internette ilk tahlilde çıkamama ihtimali olduğu ve ikinci hatta üçüncü tahlile gitmesi gerektiği yazıyor. Artık benden umut bekleyenler kendi umutlarının peşine düşsünler, dağlarda odun çekiyordum yine odun çekmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Tokat
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Cem Uzan'dan 100 bin Euro ödüllü parti: Aşk hikayesi bekliyor! Cem Uzan'dan 100 bin Euro ödüllü parti!
İstanbul'da 'kısa mesafe' gitmeyen taksicinin dövdüğü kişi öldü! 'Kısa mesafe' gitmeyen taksicinin dövdüğü kişi öldü!
Rus askerlerinin Türk gemisine girdiği anların görüntüleri yayınlandı! Rus askerlerinin Türk gemisine girdiği anların görüntüleri yayınlandı!
Osmaniye'de yaşlı annesine bakan yurttaşın sözleri yürek burktu: Canı et istiyor alamıyorum, ağlıyorum! Yaşlı annesine bakan yurttaşın sözleri yürek burktu!
İstanbul'da yine taksici kurnazlığı: Taksimetre açmadı, fazla para istedi! Taksici kurnazlığı: Taksimetre açmadı, fazla para istedi!
Ayvalık’ta dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi yakalandı Ayvalık’ta dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi yakalandı
Canan Karatay 'ilacı bırak' dedi, genç adam kalp krizi geçirdi Canan Karatay 'ilacı bırak' dedi, genç adam kalp krizi geçirdi
Yalova'da otobanda tehlikeli kovalamaca: Faciadan dönüldü! Yalova'da otobanda faciadan dönüldü!
İzleyenler duygulandı: Yapay zeka ile Atatürk'e en sevdiği şarkıyı söylettiler İzleyenler duygulandı: Yapay zeka ile Atatürk'e en sevdiği şarkıyı söylettiler
İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi
Kilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandı Kilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandı
Çanakkale’de Kumköy Barajı tamamen kurudu Çanakkale’de Kumköy Barajı tamamen kurudu
ÇOK OKUNANLAR
Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri
Eski sistemde barajı bile geçemiyordu: 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı geldi Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Merkez Bankası açıklaması sonrası bankalardan KKM kararı: Kapatıldı! Bankalardan KKM kararı: Kapatıldı!
İsmail Saymaz 'açık ara önde' diyerek AKP'nin İstanbul adaylığı kulislerini yazdı İsmail Saymaz 'açık ara önde' diyerek AKP'nin İstanbul adayını yazdı