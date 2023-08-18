Cem Uzan'dan 100 bin Euro ödüllü parti: Aşk hikayesi bekliyor!

Genç Parti kurucusu Cem Uzan, Monaco’da gençlere yönelik after parti düzenleyeceğini ve masraflarını kendi karşılayacağını duyurdu. Partinin büyük ödülü 100 bin Euro olurken Uzan, " Aşk hikayesi bekliyor" dedi.

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Fransa'da yaşayan eski siyasetçi Cem Uzan, geçmiş dönemde katıldığı seçimlerde kazanması halinde tüm ülkede 'After Parti' yapabileceği goygoyunu gerçeğe döndürüyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uzan, "After Party istediniz. Yapıyorum. Bütün masrafların benden, vizen benden. Katılmak senden" dedi.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN EURO

"Cem Uzan After Party Monaco" isimli bir program yapacağını açıklayan Uzan, "Ödül 100 bin Euro. Monaco’da birlikte partileyelim" ifadelerine yer verdi.

"AŞK HİKAYESİ BEKLİYOR"

Ayrıca Uzan, "Bu reality show'da 20 genç ve güzel kadını, karizmatik 5 erkeği hayal edemeyecekleri bir yaşam ve aşk hikayesi bekliyor" diye konuştu.

SİYASETİ BIRAKMIŞTI

Öte yandan Uzan, geçtiğimiz aylarda aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Cem Uzan Euro
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