İstanbul'da 'kısa mesafe' gitmeyen taksicinin dövdüğü kişi öldü!

İstanbul Beyoğlu'nda kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Faslı Jamal Doumane, çıkan kavgada taksici tarafından dövülerek öldürüldü. Polislerin yakaladığı taksiciye ev hapsi cezası verildi.

Son Güncelleme:
><

İstanbul Beyoğlu'nda evine gitmek için durdurmak istediği taksinin şoförü tarafından kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, çıkan kavgada taksici tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü.

Kavga esnasında yere düşerek başını çarpan Doumane ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TAKSİCİYE EV HAPSİ

Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı taksici ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da 'kısa mesafe' gitmeyen taksicinin dövdüğü kişi öldü! - Resim : 1

"ADALET İSTİYORUM"

Olayla ilgili konuşan adamın eşi Fatima Krib, “Eşim Taksim'de bir taksi durduruyor ve taksici ile aralarında tartışma yaşanıyor. Kısa mesafe olduğu söyleyerek onu almak istemiyor. Daha sonra aralarında tartışma çıkıyor ve eşim kapıyı sertçe vurarak taksiden iniyor. Taksici de sinirlenerek eşime yumruk arıyor. Darbenin etkisiyle eşim yere düşüyor ve kafasını kaldırıma vuruyor. Ardından çevredekiler ambulansa haber veriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Beni tanımadığım bir numara aradı ve ‘eşinizi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüyoruz' dedi. İlk müdahalenin ardından yoğun bakımda yer olmadığı için ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu çok ağır. Sürekli kalbi duruyor, yarım saatten fazla kalbi durdu. Beyin ölümü gerçekleşti. Ben ziyaret ettiğimde gördüm ki eşim bitti. Ben Türkiye devletine güveniyorum, eşim için adalet istiyorum” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Taksi Beyoğlu
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Rus askerlerinin Türk gemisine girdiği anların görüntüleri yayınlandı! Rus askerlerinin Türk gemisine girdiği anların görüntüleri yayınlandı!
Osmaniye'de yaşlı annesine bakan yurttaşın sözleri yürek burktu: Canı et istiyor alamıyorum, ağlıyorum! Yaşlı annesine bakan yurttaşın sözleri yürek burktu!
İstanbul'da yine taksici kurnazlığı: Taksimetre açmadı, fazla para istedi! Taksici kurnazlığı: Taksimetre açmadı, fazla para istedi!
Ayvalık’ta dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi yakalandı Ayvalık’ta dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi yakalandı
Canan Karatay 'ilacı bırak' dedi, genç adam kalp krizi geçirdi Canan Karatay 'ilacı bırak' dedi, genç adam kalp krizi geçirdi
Yalova'da otobanda tehlikeli kovalamaca: Faciadan dönüldü! Yalova'da otobanda faciadan dönüldü!
İzleyenler duygulandı: Yapay zeka ile Atatürk'e en sevdiği şarkıyı söylettiler İzleyenler duygulandı: Yapay zeka ile Atatürk'e en sevdiği şarkıyı söylettiler
İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi
Kilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandı Kilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandı
Çanakkale’de Kumköy Barajı tamamen kurudu Çanakkale’de Kumköy Barajı tamamen kurudu
Pes dedirten olay: Otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu Pes dedirten olay: Otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu
Canlı yayın sırasında fabrikada patlama oldu Canlı yayın sırasında fabrikada patlama oldu
ÇOK OKUNANLAR
Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı! Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı!
Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar' Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'
Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi
İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı
43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak! 43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak!