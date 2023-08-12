İstanbul'da yine taksici kurnazlığı: Taksimetre açmadı, fazla para istedi!

İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de bir taksi şoförü, iddiaya göre aracına aldığı müşterilere gidecekleri yer için taksimetreyi açmadan 200 lira para istedi.

Müşteriler, "Taksimetreyi açmak zorundasın, taksimetreyi açacaksan bizi eve götür. Açmayacaksan biz ineceğiz" dedi.

"GİDEMİYORUM"

Bunun üzerine şoför pişkin tavırlarla "İşim var gidemiyorum" yanıtını verdi.

KAMERALARA YANSIDI

İki kadın daha sonra "Şikayet edeceğiz seni" diyerek araçtan indi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İBB'NİN TAKSİ TEKLİFİ DEFAATLE REDDEDİLDİ

Öte yandan İstanbul'da hizmet veren hali hazırda 17 bin 395 taksi bulunuyor. Yaklaşık 30 yıldır nüfus artmasına rağmen plaka sayısının artmaması plakaların değerini her geçen gün artırırken; kısa mesafe almayan, yolcu seçen taksiciler, her geçen gün yeni tartışmalara sebep oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'yeni taksi' projesine ilişkin teklifleri ise, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından defaatle reddedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem