Canan Karatay 'ilacı bırak' dedi, genç adam kalp krizi geçirdi

Ercan Geçti isimli bir TikTok kullanıcısı Prof. Dr. Canan Karatay ile birlikte yaptığı paylaşımda "Canan Hocam bana kolesterol ilacını bırak, kaşık kaşık tereyağı ye dedi. Kendisini dinledim kalp krizi geçirdim, iki tane stend takıldı." dedi.