İzleyenler duygulandı: Yapay zeka ile Atatürk'e en sevdiği şarkıyı söylettiler

Yapay zeka çılgınlığı her gün şaşırtmaya devam ederken, son olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e en sevdiği şarkılardan biri olan "Fikrimin İnce Gülü"nü söylettiler. Videoyu izleyenler duygulanırken, sosyal medyada çok sayıda da etkileşim aldı.