İzleyenler duygulandı: Yapay zeka ile Atatürk'e en sevdiği şarkıyı söylettiler
Yapay zeka insan hayatına giderek daha fazla dahil oluyor. Şimdi de Türkiye Cumhuriyet'in kurucu lideri Atatürk'e yapay zekayla çok sevdiği "Fikrimin İnce Gülü" şarkısını söylettiler. Sosyal medyada paylaşılan video dinleyenleri duygulandırdı.
Yapay zeka çılgınlığı her gün şaşırtmaya devam ederken, son olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e en sevdiği şarkılardan biri olan "Fikrimin İnce Gülü"nü söylettiler. Videoyu izleyenler duygulanırken, sosyal medyada çok sayıda da etkileşim aldı.