Yalova'da otobanda tehlikeli kovalamaca: Faciadan dönüldü!

Yalova'da otobandaki tehlikeli kovalamaca, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

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Yalova’nın Altınova ilçesinde O-5 Otoyolu'nda Osmangazi Köprüsü mevkiinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenden dolayı önündeki otomobili takibe başladı.

Seyir halindeki mavi otomobilin sürücüsü ise arkasından gelen araca yol vermemek için riskli manevralar yaptı.

ARAÇ İÇİ KAMERALARA YANSIDI

Gişelere gelen otomobiller bir süre durakladıktan sonra gözden kayboldular. O anlar, arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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