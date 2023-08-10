Ayvalık’ta dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi yakalandı

Dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve kendi eşlerini de yemeleriyle tanınan "argiope lobata" örümceği, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

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Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi'nde ikamet eden Mustafa Gökmenoğlu, bahçesindeki yeşillik bir alanda ağ kuran bir örümceği fark etti. Bilinenin dışında farklı bir görünüme sahip örümceğin fotoğraflarını çeken Gökmenoğlu, aynı sitede yaşayan İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker’e haber vererek örümcek hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Büyük bir karasineği kıskacının arasına alıp, zehriyle öldürdüğü gözlenen örümceğin dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi "argiope lobata" olduğunu öğrenen Mustafa Gökmenoğlu, hemen örümceği yakalayarak Milli Parklar Doğa Koruma Burhaniye Şube Müdürlüğü yetkililerini haberdar etti.
Mustafa Gökmenoğlu, aynı sitede daha önce benzeri görülen örümceğin, bir benzerini de evinin bahçesinde gördüğünü belirterek, “Zehirli olduğunu öğrendikten sonra örümceği dikkatlice ve zarar vermeden kapaklı bir plastik bardağın içine aldım. Sonra da yetkilileri arayıp, teslim etmek üzere Milli Parklar Doğa Koruma yetkililerine haber verdim” dedi.

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